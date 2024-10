Gameloft möchte, dass die Fans an der Entstehung von Disney Speedstorm und Asphalt Legends Unite beteiligt werden

HQ

Gameloft hat derzeit zwei sehr beliebte, kostenlos spielbare Arcade-Rennspiele, die auf jeder Plattform verfügbar sind, von Konsolen über PC bis hin zu Smartphones: Asphalt Legends Unite und Disney Speedstorm . Diese beiden Spiele werden ständig aktualisiert, und Gameloft steht in direkter Kommunikation mit den Spielern.

Im Gespräch mit Gamereactor auf dem Barcelona IndieDevDay 2024 sprachen Nicolle Fadanelli und Arnaud Benefice von Gameloft darüber, wie diese beiden Titel aufgenommen wurden:

"Unsere Community ist unglaublich engagiert und wir bekommen eine Menge Feedback von ihnen, auf das wir tatsächlich hören und versuchen, es Saison für Saison umzusetzen, um das Spiel auszubalancieren und es Community-orientiert zu machen", sagte Fadanelli.

"Unser Hauptziel ist es also, dass die Fans die ersten sind, die in unsere Kreation involviert sind.

Deshalb haben wir uns viel Mühe mit der gesamten Kommunikation und den Social-Media-Kanälen gegeben, um der Community einen kleinen Einblick in das zu geben, was wir hinter den Kulissen tun oder was wir enthüllen, oder wir necken sie, welche Charaktere kommen werden, damit sie Spaß haben und erraten, wen die anderen Spieler treffen werden." fügte sie hinzu.

In diesem Monat Oktober geht Disney Speedstorm in seine zehnte Saison, die dem Nightmare Before Christmas gewidmet ist, mit Jack Skellington, Sully, Oogie Boogie und Dr. Finkelstein als neue Rennfahrer und einem neuen Truck, der auf dem Kultklassiker von Tim Burton basiert.

Asphalt Legends Unite wurde von der Community gut aufgenommen, insbesondere die Multiplayer-Modi

Gameloft veröffentlichte Disney Speedstorm im Jahr 2023 und die mobile Version im Juli 2024. Dieser Sommer war für Gameloft Barcelona arbeitsreich, da sie auch das langjährige Asphalt 9: Legends mit einer großen grafischen Überarbeitung mit neuer Technologie, neuen Multiplayer-Modi, dem Hinzufügen von PlayStation-Versionen und Cross-Saves und Crossplay und der Umbenennung in Asphalt Legends Unite aktualisiert haben.

Der Empfang, so Benefice, war wirklich gut. "Vor allem die Multiplayer-Modi wurden sehr gut angenommen. Es gibt eine Menge Action, es ist sehr unmittelbar."

"Wir haben auch viel Feedback von der Community erhalten und darauf reagiert.

Es gab also einige Änderungen, die sich die Community in Bezug auf die Grafik und solche Dinge gewünscht hat."

"Wir haben gerade ein Update veröffentlicht, das all diese Punkte anspricht. Es war also fantastisch, all das Feedback von den Spielern zu bekommen und darauf reagieren zu können. Aber insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie sich Asphalt Legends Unite bisher entwickelt hat." Unser vollständiges Interview mit Nicolle Fadanelli und Arnaud Benefice könnt ihr euch unten ansehen.