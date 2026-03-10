The Night Agent wird für eine vierte Staffel zurückkehren

HQ

Vor einiger Zeit berichteten wir in den Nachrichten, dass der Schöpfer von The Night Agent erwartete, dass Netflix eine vierte Staffel relativ bald genehmigt und nun darauf aufbauend die offizielle Bestätigung teilen kann.

The Night Agent wird für eine vierte Episodenrunde zurückkehren. Der Streamer hat abgedrückt und eine weitere Verlängerung angeordnet, wobei Gabriel Basso in seine Hauptrolle als Peter Sutherland zurückkehrt, ein Regierungsagent, der mit schwierigen Missionen beauftragt ist, die gegen alle Widrigkeiten gegeneinander liegen.

Zum Thema Verlängerung sagte Showrunner Shawn Ryan: "Es war eine wilde Fahrt, The Night Agent in fünf Ländern auf drei Kontinenten zu drehen... und wir sind so begeistert, dass die Abenteuer von Peter Sutherland in Staffel 4 weitergehen. Unsere Autoren, unser Ensemble und unser Team stehen bereit, dem Ruf zu folgen und unseren unglaublichen Fans noch mehr Wendungen, Wendungen und Nervenkitzel zu bringen."

Über die Details der Handlung gibt es bisher noch keine Informationen, aber wir wissen, dass es nach den Ereignissen der dritten Staffel wieder Fahrt aufnehmen wird, in der Sutherland den Wunsch äußert, sich eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen, was offensichtlich nicht zu sehr Realität werden wird...

Was haltet ihr von der dritten Staffel von The Night Agent ?