The Night Agent Der Schöpfer erwartet, dass Staffel 4 bald genehmigt wird

Nachdem The Night Agent auf Netflix debütierte, erhielt die Serie eine riesige Resonanz bei den Fans, so sehr, dass Netflix bald zwei weitere Staffeln der Action-Drama-Serie genehmigte. Staffel 2 erschien Anfang 2025 und Staffel 3 folgte diese Woche, und nun verschiebt sich die Frage natürlich darauf, was die Zukunft der Serie bereithält.

Für Staffel 4 wurde bisher keine Verlängerung veröffentlicht, aber der Schöpfer der Serie erwartet sie trotzdem. Dies wurde in einem Interview mit Deadline bestätigt, in dem Shawn Ryan erwähnt, dass für Staffel 4 ein Writer's Room eingerichtet wurde und dass Netflix, falls es jedes Jahr eine neue Staffel will, etwas ist, das er und sein Team leicht berücksichtigen können.

"Staffel 4 wurde noch nicht offiziell aufgenommen, aber vor einiger Zeit, im Kalenderjahr 2025, haben sie stillschweigend ein Writers Room übernommen. Wir arbeiten schon eine Weile an der Handlung. Wir haben einige Drehbücher, wir brechen Geschichten. Ich denke, du weißt aus dem Steuergutschrift, dass es ein Datum gibt, bis zu dem du filmen musst; Im Moment ist noch Zeit für uns."

Über den Rhythmus neuer Jahreszeiten erklärt Ryan: "Dieser Rhythmus ist einfach. Im Vergleich zu all den Netzwerk-Sachen, die ich damals gemacht habe, hättest du gerade 22 Episoden fertig gemacht und bevor du überhaupt mit der Nachbearbeitung der letzten Folge fertig bist, beginnt das Writers Room für die nächste Staffel. Als ich The Shield und The Unit gemacht habe, glaube ich, habe ich in einem Kalenderjahr etwa 44 TV-Episoden produziert. Das ist also nichts im Vergleich dazu."

Haben Sie The Night Agent verfolgt und möchten eine vierte Staffel?