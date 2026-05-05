The Night Agent endet mit der vierten Staffel

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Nachdem die erste Staffel von The Night Agent erschienen war und sich bei den Netflix-Zuschauern als riesiger Erfolg erwies, arbeitete die Streaming-Plattform schnell daran, das Universum zu erweitern und weitere Kapitel der Geschichte einzuführen. Obwohl sowohl die zweite als auch die dritte Staffel für sich allein erfolgreich waren, war keine so groß wie die erste Staffel, was zweifellos der Grund für diese jüngste Entscheidung von Netflix ist.

In einem Tudum-Artikel wird bestätigt, dass The Night Agent offiziell mit seiner vierten Staffel enden wird. Der Grund wird vom Schöpfer und Showrunner Shawn Ryan wie folgt erklärt.

"Seit dem ersten Erfolg von The Night Agent bin ich besessen davon, schließlich einen richtigen und spannenden Abschluss für die Serie und für Peter Sutherlands Reise zu liefern."

Die vierte Staffel ist noch in Planung, ohne ein klares Veröffentlichungsdatum im Sinne. Was das Angebot angeht, so wird uns gesagt, dass es nach dem Cliffhanger-Ende von Staffel 3 wieder Fahrt aufnehmen wird und dass es "einige neue Gesichter geben wird, während die Geschichte auf das letzte Kapitel zusteuert."

Ryan äußert sich bis zu diesem Punkt und feiert The Night Agent: "Ich bin Netflix und Sony Pictures Television so dankbar, dass sie mit mir bei The Night Agent zusammengearbeitet haben und uns den Raum gegeben haben, unserer weltweiten Legion von Fans eine definitive letzte Staffel zu liefern. Wir arbeiten hart daran, unsere Geschichte zu vollenden und unsere letzte Staffel zu einer zu machen, die unsere Fans nie vergessen werden."