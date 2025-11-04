The Mummy 4 könnte Fraser und Weisz wieder zusammenbringen

HQ

Laut Berichten von Deadline sind sowohl Brendan Fraser als auch Rachel Weisz offenbar bereit, ihre jeweiligen Rollen in einem brandneuen Mumienfilm wieder aufzunehmen. Der Bericht erwähnt, dass derzeit Gespräche zwischen den Schauspielern und Universal im Gange sind und dass das Studio hofft, dass die Regieaufgaben an das Radio Silence-Team gehen werden - die gleichen Leute, die sich um das Scream-Reboot gekümmert haben. Was, wie Sie sich vielleicht erinnern, ein großer Erfolg war.

Für diejenigen, die sich erinnern, wurde Die Mumie in den späten 90er Jahren zu einer Art Phänomen, als Fraser und Weisz die liebenswerten Rick und Evelyn O'Connell spielten, die gegen den ägyptischen Bösewicht Imhotep kämpften. Insgesamt spielte er satte 420 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen ein. Können wir es wagen zu hoffen, dass dieses vierte Abenteuer dem Original gerecht wird? Naja, das wird sich zeigen – aber man kann immer hoffen.

Freust du dich auf einen vierten Mumienfilm mit Fraser und Weisz?