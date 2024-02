The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wurde mehr als 1 Million Mal illegal heruntergeladen

HQ

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat sich extrem gut verkauft, aber es ist kein Geheimnis, dass die Nintendo Switch eine sehr beliebte Konsole für Leute ist, die Spiele raubkopieren, also wussten wir alle, dass die Zahl viel höher hätte sein können. Jetzt haben wir einen Hinweis bekommen, wie viel.

Stephen Totilo von Game File hat Gerichtsdokumente gesehen, aus denen hervorgeht, dass Nintendo die Schöpfer des beliebten Switch-Emulators Yuzu verklagt, und eines davon besagt, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mehr als 1 Million Mal illegal von Piraten-Websites heruntergeladen wurde, bevor das Spiel überhaupt öffentlich verfügbar war.

Was halten Sie davon? Ist Piraterie in Ordnung, wenn man sich ein Spiel nicht leisten kann? Wie sieht es mit der Emulation aus?