The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom überschreitet 20 Millionen verkaufte Einheiten

Mit der Vorlage des Finanzberichts für das laufende Geschäftsjahr hat Nintendo bereits angekündigt, seine Wachstums- und Umsatzprognosen bis Ende März 2024 verbessert zu haben. Ein Teil dieses Optimismus spiegelt sich in den Verkaufsergebnissen der Hardware wider, aber wir verstehen auch, dass man sich nicht nur auf den aktuellen Katalog verlassen kann, um 15 Millionen weitere Käufer zu gewinnen, also muss man sich auch die Spiele ansehen.

Und es hat Nintendo in einem Jahr, in dem seine beste Veröffentlichung, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, knapp unter 20 Millionen verkauften Einheiten gefallen ist, mit 19,6 Millionen Exemplaren zum 30. September, was bedeutet, dass es fast eine Million mehr verkauft hat als bei der letzten Zählung. Zum Vergleich: Breath of the Wild liegt seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 bei 31,5 Millionen Einheiten und hat sich seit März 550.000 Mal verkauft.

Die meistdiskutierte Veröffentlichung für dieses Quartal war Pikmin 4 mit mehr als lobenswerten 2,61 Millionen Einheiten (die Hälfte davon allein in Japan, wo es seitdem an der Spitze der physischen Verkaufscharts geblieben ist). Damit ist es, nachdem es die 2,4 "Kilo" von Pikmin 3 Deluxe übertroffen hat, das meistverkaufte Spiel in der sanften Strategieserie von Shigeru Miyamoto.

Und wir können Mario-Titel nicht außer Acht lassen, denn zum einen wegen ihrer eigenen Synergie und zum anderen wegen des zusätzlichen Schubs, den Super Mario Bros: The Movie gegeben hat, sind die Spiele des Klempners auf breiter Front aufgestiegen. Der Riese der Liste bleibt Mario Kart 8 Deluxe mit 57,01 Millionen (über 1,55 Millionen seit März), Super Mario Odyssey hat bereits 27 Millionen (26,95 Millionen, über 510.000 seit März 2023). Mario Party Superstars 11,44 Millionen (1,27 Millionen seit März) und Super Mario 3D World + Bowser's Fury 12,58 Millionen, über 1,2 Millionen seit März.

Auch die Hypothekenverkäufe von Tom Nooks Animal Crossing: New Horizons haben sich nicht verlangsamt, mit fast 600.000 weiteren Einheiten seit März auf 43,38 Millionen Exemplare und über 1,1 Millionen neuen Abenteurern für Paldea in Pokémon Karmesin und Lila seit dem 1. April, wodurch die neunte Generation von Pokémon seit ihrer Einführung im Jahr 2022 auf 23,23 Millionen Einheiten kommt.

Das sind insgesamt 16 Millionen verkaufte Titel von Nintendo in diesem Geschäftsjahr, aber ihre Wachstumsprognose von bis zu 9 % lässt uns glauben, dass Super Mario Bros. Wonder bald in diese Liste aufgenommen wird, und hoffentlich gibt es noch eine weitere Überraschung, die sie noch nicht enthüllt haben.