The Last of Us- und Indiana-Jones-Schauspieler Troy Baker möchte in die Spieleentwicklung einsteigen

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Troy Baker, der Star von The Last of Us, Indiana Jones and the Great Circle, Death Stranding 2: On the Beach und den meisten unserer bisherigen Lieblingsspiele, ist bereit, sein eigenes Videospiel zu entwickeln. Nachdem er so viele andere Geschichten zum Leben erweckt hat, hat Baker beschlossen, seine eigene zu schreiben, aber er hat es nicht eilig.

"Ich werde mir Zeit lassen, weil ich sicherstellen möchte, dass, wenn ich endlich eine Geschichte erzähle, sie eine von ebenso hohen Qualitäten der ist, die ich nachahmen möchte." Baker erzählte Eurogamer in einem kürzlichen Interview. Er erklärte, dass er schon lange mit Menschen in der Branche verbunden ist und viel von ihnen gelernt hat.

"Ich hatte eine unglaubliche Gelegenheit, mit den Besten dieser Branche zusammenzuarbeiten, es ist verrückt – Ken Levine, Hideo Kojima, Neil Druckmann, Todd Howard, Vince Zampella – diese Leute sind Musterbeispiele der Branche. Ich habe mit diesen Leuten gearbeitet und so viel von ihnen gelernt. Worauf ich mich besonders freue, ist, diese Grundsätze zu nehmen, die Prinzipien von äußerst erfolgreichen Titeln – nicht nur in Sachen Umsatz und Zahlen, sondern auch in Bezug auf die Geschichten, die die Branche definiert haben – und diese Prozesse und Praktiken zu den Geschichten zu übernehmen, die ich erzählen möchte", sagte Baker.

Besonders scheint er von der Reise von Abubakar Salim inspiriert zu sein, der vom Schauspieler zum Spieleentwickler wurde. "Ich liebe Abu, ich habe seine Spiele total gespielt. Er ist jemand mit einer tiefen Leidenschaft für Spiele und hat einen Weg gefunden, daraus ein großartiges Geschäftsprojekt zu machen", fügte Baker hinzu.

Als dieses Interview online auftauchte, konnte Salim nicht widerstehen, in den sozialen Medien mit einem einfachen "Tu es nicht" zu kommentieren. Nach viel Kritik und unnötigem Hass auf seine Spiele ist es nicht überraschend, warum Salim vielleicht nicht möchte, dass ein weiterer Schauspieler in seine Fußstapfen tritt.