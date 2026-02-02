The Last of Us scheint mit seiner dritten Staffel bei HBO zu enden.

HQ

Trotz Behauptungen, dass The Last of Us die Geschichten beider Spiele nicht in drei Staffeln abschließen konnte, scheint HBO genau das zu tun. Das erste Spiel wurde in der ersten Staffel behandelt, und das zweite behandelte Ellies Hälfte der Geschichte in The Last of Us: Part II. Wir werden Abbys Perspektive in Staffel 3 abschließen, und dann scheint es, als wären wir fertig.

Im Gespräch mit Deadline wurde HBOs CEO und Vorsitzender Casey Bloys gefragt, ob die Serie mit der nächsten Staffel zusammen mit der erfolgreichen Drama-Komödie Hacks enden werde. "Es sieht zwar so aus, aber bei solchen Entscheidungen überlassen wir es den Showrunnern. Also kannst du sie fragen", sagte Bloys.

Es mag eine etwas Nicht-Antwort sein, aber Bloys würde wahrscheinlich bestätigen, wenn mehr Inhalte im Studio geplant wären. Die dritte Staffel von The Last of Us wird uns dann wahrscheinlich bis zum Ende von The Last of Us: Part II führen. Da Naughty Dog kein weiteres Ausgangsmaterial für HBO erstellt hat, scheint der Sender nicht riskieren zu wollen, seine eigene Geschichte darüber zu spinnen, was mit Ellie, Abby und den anderen Überlebenden da draußen passiert.