The Last of Us: Online war zu 80 % fertig, als es abgeschaltet wurde

Es ist nicht schwer, die Enttäuschung der Entwickler zu verstehen, die ihr Herz und ihre Seele in ein Projekt gesteckt und persönliche Opfer gebracht haben, nur um dann zu hören, wie ein Anzugträger aus dem oberen Stockwerk verkündet, dass das Spiel abgesetzt wird. Das ist mit Naughty Dog mit The Last of Us: Online passiert, und jetzt lernen wir ein bisschen mehr über diesen unglücklichen Titel.

In einem Interview im Lance E. Lee Podcast aus Tokio (über Kotaku) verrät dessen Regisseur Vinit Agarwal, dass das Spiel tatsächlich "etwa zu 80 % fertig" war, als der Schlag kam, und er gibt zu, dass ihn das hart getroffen hat:

"Das war ein verheerender Moment für mich, weil ich sieben Jahre an diesem Spiel gearbeitet habe, und es war seelenzermürbend. Ich erinnere mich, dass ich ehrlich erfuhr, dass es 24 Stunden vor der öffentlichen Ankündigung abgesagt wurde. So habe ich erfahren, dass das Spiel abgesetzt wurde, und das war einfach unglücklich, und sie mussten das tun, weil sie die Botschaft kontrollieren müssen."

Die Erklärung, die er für die Entscheidung gibt, war, dass das Studio einfach auf etwas Sichereres als ein experimentelleres Konzept setzen wollte:

"Im Grunde musste irgendwann eine Entscheidung getroffen werden. 'Okay, mach dieses Spiel oder mach das nächste Spiel, das Neil Druckmann inszenierte, der Präsident der Firma... Sie mussten das Spiel auswählen, das sozusagen das tägliche Brot des Studios war, statt dieses experimentelle Spiels, an dem ich gearbeitet habe und das meiner Meinung nach wirklich groß werden sollte, aber leider nicht das Licht der Welt sehen konnte."

Vor knapp einem Jahr berichteten wir, dass Vinit Agarwal Naughty Dog hinter sich gelassen und stattdessen ein japanisches Studio gegründet hatte. Es bleibt abzuwarten, was er als Nächstes plant, aber es gibt mehrere Beispiele von prominenten Entwicklern, die die Branchenriesen verlassen haben, um ihre eigenen erfolgreichen Studios zu gründen und Erfolgsspiele wie Bloodstained: Ritual of the Night, Death Stranding, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Clair Obscur: Expedition 33 und The Finals veröffentlicht haben.

Wir drücken die Daumen, dass auch Agarwals neues Projekt liefern wird, und wir werden uns auf jeden Fall melden, wenn wir mehr erfahren.