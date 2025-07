Der Game Director von The Last of Us Multiplayer hat sein eigenes Studio in Japan gegründet

Wir haben in den letzten Jahren viele prominente Entwickler gesehen, die große Studios und Publisher verlassen haben, um ihre eigenen Unternehmen zu gründen, was zu Hits wie Bloodstained: Ritual of the Night, Death Stranding, Clair Obscur: Expedition 33 und The Finals führte, und es sind noch viele weitere spannende Projekte auf dem Weg.

Jetzt haben wir noch etwas Interessantes, das wir im Auge behalten sollten (danke Eurogamer), denn der Game Director von Naughty Dog, Vinit Agarwal, hat angekündigt, dass er nach Japan reist, um sein eigenes Studio zu gründen. Agarwal arbeitete zehn Jahre lang bei Naughty Dog, verließ das Unternehmen aber, als The Last of Us Multiplayer letztes Jahr eingestellt wurde.

Nähere Details bekommen wir nicht, aber da das Studio noch nicht gegründet wurde und auch keine Mitarbeiter hat, sollten wir noch lange nicht auf konkrete Ergebnisse hoffen. Agarwal hat jedoch zuvor gesagt, dass er weiter an Multiplayer-Spielen arbeiten möchte.