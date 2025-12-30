The Last of Us-Hauptdarsteller-Neubesetzung für Staffel 3

HQ

Die zweite Staffel von The Last of Us hat zwar viele Charaktere getötet, aber es ist wahrscheinlich, dass wir dank der dritten Staffel, die die Zeit aus Abbys (Kaitlyn Dever) Perspektive zeigt, zurückkehren werden.

Ein Mitglied von Abbys Gang, das in Staffel 3 etwas anders aussehen wird, wird Manny sein. Früher gespielt von Danny Ramirez, hat Deadline erfahren, dass der Schauspieler seine Rolle nicht in HBOs erfolgreichem Drama wiederholen wird. Ramirez kehrt wegen Terminüberschneidungen nicht zu The Last of Us zurück. Es gibt noch keine Informationen darüber, wer seine Rolle übernehmen wird.

Wie bei The Last of Us: Part II gibt uns die dritte Staffel der HBO-Serie Zugang zu Abbys Perspektive sowie zu Ellies, sodass wir uns noch mehr mit dem scheinbaren Bösewicht der vorherigen Staffel identifizieren und zeigen, warum sie zu Beginn der zweiten Staffel getan hat, was sie getan hat. Wir wissen noch nicht, wann HBO die dritte Staffel herausbringt, aber da die Serie alle zwei Jahre eine neue Staffel veröffentlicht hat, vermuten wir, dass sie irgendwann im Jahr 2027 erscheinen wird.