The Last of Us hat herausgefunden, wer Lev und Yara in Staffel 3 spielt

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Wir wussten, dass die dritte Staffel von The Last of Us einige neue Schauspieler erfordern würde, aber die meisten großen Ergänzungen sind bereits abgeschlossen. Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass Patrick Wilson Abbys Vater spielen wird, und jetzt kennen wir die Schauspieler für zwei der anderen Hauptfiguren. Eines davon ist ebenfalls etwas umstritten.

Denn Deadline enthüllt, dass Michelle Mao (Bridgerton) und Kyriana Kratter (Star Wars: Skeleton Crew) in Staffel 3 von The Last of Us Yara und Lev spielen werden.

Was das kontrovers macht, ist, dass Lev sowohl in The Last of Us: Part II als auch in der Serie ein transgender Junge ist, während Kyriana Kratter es nicht ist. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Deadline klarstellt, dass HBO "einen inklusiven Casting-Call für Lev veranstaltet hat, bei dem junge Schauspieler unterschiedlicher Herkunft vorsprechen", um mögliche Vorwürfe zu adressieren, dass sie Angst haben, überhaupt jemanden in Betracht zu ziehen, der tatsächlich transgender ist.