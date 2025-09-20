The Last Caretaker Entwickler erklärt, wie das Survival-Spiel vermeidet, den Spieler an der Hand zu halten

HQ

In The Last Caretaker versucht der Spieler, die Menschheit zu retten, indem er menschliche "Samen" sammelt und ihnen hilft, zu wachsen, bis sie gesund genug sind, um in den Weltraum geschickt zu werden. Es ist keine leichte Aufgabe, und doch will Channel37 Ihnen nicht die Hand nehmen, indem er Ihnen sagt, wie Sie vorgehen sollen.

Im Gespräch mit dem Creative Director und Mitbegründer von Channel37, Antti Ilvessuo, haben wir gefragt, wie das Spiel es schafft, den Spieler seine eigenen Lösungen finden zu lassen und gleichzeitig sicherzustellen, dass er findet, wonach er sucht.

"Wenn du die Welt baust, die glaubwürdig ist, du baust die Welt und den Ort, dass alles eine Bedeutung hat, und dann ermutigst du und machst die Erkundung, es belohnt dich die ganze Zeit." sagte Ilvessuo. "Dann verstehst du langsam und baust die Welt mit den Spielern auf, dass es immer lohnend ist, sich anzusehen, was da ist."

"Anstatt nur zufällige Räume zu haben, in denen es Sachen gibt, wenn man darauf stößt. Aber alles ist so aufgebaut, dass es Ihre Welterfahrung bereichert und Ihre Erkundung fördert", fuhr er fort. "Also, so wie du öffnest, ich glaube, du bist auf das Dach gegangen, hast die Tür geöffnet und siehst den Teddybären auf dem Stuhl am Rande davon."

Du musst dir also keine Sorgen machen, dass du dich in The Last Caretaker verirrst, denn es scheint, dass jeder Weg, den du nimmst, eine neue Tür öffnet, die dir etwas Nützliches für deine Reise bietet. Wenn Sie mehr über unsere ausführlichen Gedanken erfahren möchten, finden Sie sie hier und sehen Sie sich unser Interview unten an: