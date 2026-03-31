The Housemaid's Secret startet am selben Tag wie Avengers: Secret Wars

The Housemaid war ein großer Erfolg, und da es auf einem Buch basiert, das zwei Fortsetzungen hat und eine dritte in Vorbereitung ist, war es nur natürlich, dass Lionsgate frühzeitig ankündigte, dass weitere Filme kommen. Der nächste heißt The Housemaid's Secret – genau wie das Buch, auf dem er basiert – und Sydney Sweeney ist wieder in der Hauptrolle.

Wie wir kürzlich berichtet haben, übernimmt Kirsten Dunst als ihr Gegenstück, und jetzt wissen wir, wann wir sie auf der großen Leinwand aufeinandertreffen sehen werden. Der offizielle Instagram-Account der Filmreihe hat angekündigt, dass die Premiere für den 17. Dezember 2027 geplant ist, was bedeutet, dass Lionsgate großes Vertrauen in den Film hat.

Das liegt daran, dass es am selben Tag ist wie Avengers: Secret Wars. Wir vermuten, dass der Film so aggressiv vermarktet wird, dass er fast alles andere übertönt, und wir müssen einfach abwarten, wie The Housemaid's Secret es schafft, Kinobesucher in diesem Wettbewerb anzuziehen.