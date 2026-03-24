Bericht: Kirsten Dunst wird gegen Sydney Sweeney in der Fortsetzung von The Housemaid antreten

The Housemaid, basierend auf dem gleichnamigen Buch, war ein riesiger Erfolg für Lionsgate und Sydney Sweeney und spielte an den Kinokassen mehr als das Zehnfache seines Produktionsbudgets ein. Er erhielt zudem durchgehend hohe Einschaltquoten, und da es sich um einen Thriller mit Horrorelementen handelt, wird es mit Sicherheit eine Fortsetzung geben.

The Housemaid's Secret wurde bereits angekündigt und basiert auf dem zweiten Buch derselben Reihe (geschrieben von Freida McFadden), und nun berichtet Deadline, dass Sweeneys Co-Star im kommenden Film besetzt wurde. Es wird niemand anderes als die preisgekrönte und von der Kritik gefeierte Kirsten Dunst sein (Bring It On, Spider-Man, Marie Antoinette).

Lionsgate-Managerin Erin Westerman kommentiert:

"Es ist mir eine Ehre, das nächste Kapitel von The Housemaid mit Kirsten Dunst auf die Leinwand zu bringen. Sie ist eine Ikone. Ihre Karriere zeigt eine außergewöhnliche Bandbreite und Furchtlosigkeit. An der Seite der stets magnetischen Sydney Sweeney wird sie eine elektrisierende Kraft in einer Welt sein, in der nichts je ganz so ist, wie es scheint."

Rebecca Sonnenshine wird erneut das Drehbuch schreiben, während Paul Feig Regie führt, sodass das Rezept für einen weiteren Hit unbestreitbar ist.