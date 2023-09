The Grinch: Christmas Adventures bekommt einen Gameplay-Trailer

HQ

Es gibt zwar ein paar klassische Weihnachtsspiele (wir lieben immer noch Christmas Nights into Dreams), aber es ist nicht so verbreitet, wie man denken könnte. Wahrscheinlich, weil es ein etwas kurzes Zeitfenster ist, um diese Art von Titeln zu verkaufen.

Aber Casual Brothers und Outright Games war das egal und diesen Sommer kündigten sie das kommende The Grinch: Christmas Adventures an. Ein Plattform-Abenteuer, das sich an ein jüngeres Publikum richtet, einschließlich Snowboards, einem Zuckerstangen-Lasso, Stealth in einem Weihnachtsmannkostüm und vielem mehr.

Jetzt haben wir einen neuen Trailer zu diesem Abenteuer bekommen, das am 13. Oktober für PC, PlayStation, Switch und Xbox erscheint. Schau es dir unten an.