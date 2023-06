Der Grinch ist der Headliner eines mürrischen neuen Weihnachtsabenteuers

Outright Games veröffentlichen in Zusammenarbeit mit Dr. Seuss Enterprises das erste Videospiel auf Dr. Seuss' How The Grinch Stole Christmas! seit 16 Jahren mit dem Titel The Grinch: Christmas Adventures.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle des mürrischen, grünen Titelcharakters und navigieren Whoville an der Seite ihres geliebten Hundegefährten Max, während sie versuchen, Geschenke von the who's. zu stehlen

Stephanie Malham, ​COO von Outright Games Ltd, sagte: "The Grinch ist eine der beständigsten und festlichsten Marken in der Unterhaltungsbranche mit einer 60+ jährigen Geschichte. Wir wissen es zu schätzen, dass Dr. Seuss Enterprises versteht, wie Videospiele eine geliebte Geschichte zelebrieren und gleichzeitig ein klassisches Werk für ein neues Publikum modernisieren.

"Wir sind dankbar, dass wir diese zeitlose Geschichte zu Familien bringen und dass uns das Vertrauen geschenkt wird, ein neues Videospiel für diese Generation zu entwickeln."

Mit vertrauten Schauplätzen und Charakteren, die von Dr. Seuss' Originalillustrationen inspiriert sind, ist dies ein Side-Scrolling-Plattformer für die ganze Familie, mit lokalen Koop- und Zugänglichkeitsfunktionen für bis zu zwei Spieler, die sicherstellen, dass der Titel für Kinder ab fünf Jahren zugänglich ist.

Hernán Castillo, CTO aus Casual Brothers Ltd, sagte: "Mit The Grinch: Christmas Adventures waren wir motiviert, einen zugänglichen Plattformer zu entwickeln, der Spaß macht und von Fans jeden Alters gespielt werden kann.

"Wir haben eng mit Dr. Seuss Enterprises zusammengearbeitet, um herauszufinden, wie wir der ursprünglichen Geschichte treu bleiben und das definitive interaktive Erlebnis in Spielform entwickeln können, während wir gleichzeitig unsere eigene Version von Grinch, Max und Who-ville. für 2023 erstellen."

The Grinch: Christmas Adventures erscheint am 13. Oktober für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.