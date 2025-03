The First Berserker: Khazan ist Gold geworden

HQ

In der zweiten Hälfte dieses Monats kommen einige große Spiele auf den Markt, darunter Assassin's Creed Shadows, Atomfall, Xenoblade Chronicles X und Neoples Action-RPG The First Berserker: Khazan. Es werden ein paar arbeitsreiche Wochen für Gamer, und wenn Sie auch nur ein bisschen besorgt waren, dass einer es nicht rechtzeitig schaffen könnte, haben wir einige gute Nachrichten für Fans von Letzterem.

In einem Beitrag auf X wurde gerade bestätigt, dass The First Berserker: Khazan Gold geworden ist und alles bereit und vorbereitet für seinen Start am 27. März ist.

"#Khazan ist offiziell GOLD geworden! Die Reise bis zur Veröffentlichung ist fast abgeschlossen, und wir können es kaum erwarten, dass ihr die Welt erlebt, die wir am 27. März erschaffen haben. Vielen Dank für all die Unterstützung – nächster Halt, Launch-Tag!"

Da die Veröffentlichung in Kürze bevorsteht, könnt ihr euch unten den neuesten Trailer für The First Berserker: Khazan ansehen, sowie einige Gedanken vom letzten Mal, als wir uns das letzte Mal damit beschäftigt haben, um eine Vorschau zu erhalten.