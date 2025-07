The Fantastic Four: First Steps wird einer der kürzesten MCU-Streifen aller Zeiten

HQ

Eine willkommene Nachricht, wenn Sie, wie meine Wenigkeit, all die unnötig langen Filme satt haben, die Hollywood in den letzten Jahren produziert hat. Fantastic Four: First Steps ist mit knapp 116 Minuten eine der bisher kürzesten MCU-Produktionen.

Ein echter Hauch frischer Luft, der hoffentlich zu einem schnelleren, strafferen und angenehmeren Erlebnis führt, das Ihre Zeit tatsächlich respektiert. In einem Interview mit Variety erklärte der Regisseur des Films, Matt Shakman, es so:

"Es gab viele Dinge, die letztendlich im Schneideraum landeten. Als wir eine 60er-Jahre-Retro-Future-Welt aufbauten, all diese Bösewichte einführten, diese vier Hauptcharaktere als Gruppe und auch einzeln, indem wir die Idee eines Kindes einführten - es gab eine Menge Dinge in diesem Film auszubalancieren und einige Dinge mussten letztendlich gehen, um den Film für seine endgültige Version zu formen."

Kurz gesagt, Shakman hat sich bewusst für einen moderneren Erzählstil entschieden und so viel Ballast wie möglich weggelassen. Dies wird wahrscheinlich auch die Kinobesitzer glücklich machen, da sie theoretisch mehr Vorstellungen pro Tag einschieben können. Wenn Sie also vorhaben, sich First Steps anzusehen, könnten Sie sich auf eine rasante Fahrt gefasst machen - und ehrlich gesagt, das hört sich gar nicht so schlecht an, oder?

