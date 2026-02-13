The Duskbloods Veröffentlichungsfenster 2026 von der Muttergesellschaft FromSoftware erneut bestätigt
Seit der ersten Enthüllung haben wir vom Spiel nur sehr wenig gesehen, aber Kadokawa ist zuversichtlich, dass es nicht verschoben wird.
Während FromSoftware-Fans vielleicht an die Tür des berühmten Videospielstudios tippen und nach einem weiteren Elden Ring-, Bloodborne- oder sogar Sekiro-Titel fragen, ist klar, dass die Dark Souls-Macher vorerst andere Pläne haben, während sie die Welten der reinen Multiplayer-Spiele und Switch-2-Exklusivtitel erkunden.
Wir haben bereits den ersten Ausflug in den Mehrspielermodus mit Elden Ring: Nightreign gesehen, und dann gibt es dieses Jahr noch The Duskbloods. Das exklusive PvPvE-Spiel für die Nintendo Switch 2 wurde als Überraschung im Rahmen des Switch-2-Launch-Streams vorgestellt und hat seitdem wenig Aufmerksamkeit erhalten. Obwohl sie für eine Weile verschwunden ist, wird die von Miyazaki geführte grimdark-Fantasy weiterhin ihr Veröffentlichungsfenster 2026 eintreffen.
Zumindest laut den neuesten Finanzdaten der Muttergesellschaft von FromSoftware, Kadokawa (über Wccftech). Wir erhalten keine weiteren Informationen als eine erneute Bestätigung des Launch-Fensters 2026 sowie erneut die Mitteilung, dass es sich um eine exklusive Nintendo Switch 2 handelt. Es gibt jedoch viel zu spekulieren, denn es wird angenommen, dass The Duskbloods ' Entwicklung begann, bevor die Vermarktung von Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht wurde, was es zu einem unglaublich tiefgründigen FromSoftware-Titel machen könnte, auch wenn das Konzept vielleicht nicht das Spiel ist, das die Fans ursprünglich erhofft hatten.
Da das Spiel ein Mehrspieler-Angebot ist, könnten wir annehmen, dass die Exklusivität der Nintendo Switch 2 irgendwann endet. Obwohl es viele Switch-2-Nutzer gibt, ist die Frage, ob es genug gibt, um ein FromSoftware-Multiplayer-Spiel zu erhalten, eine ganz andere Frage.