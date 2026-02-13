The Duskbloods Veröffentlichungsfenster 2026 von der Muttergesellschaft FromSoftware erneut bestätigt

HQ

Während FromSoftware-Fans vielleicht an die Tür des berühmten Videospielstudios tippen und nach einem weiteren Elden Ring-, Bloodborne- oder sogar Sekiro-Titel fragen, ist klar, dass die Dark Souls-Macher vorerst andere Pläne haben, während sie die Welten der reinen Multiplayer-Spiele und Switch-2-Exklusivtitel erkunden.

Wir haben bereits den ersten Ausflug in den Mehrspielermodus mit Elden Ring: Nightreign gesehen, und dann gibt es dieses Jahr noch The Duskbloods. Das exklusive PvPvE-Spiel für die Nintendo Switch 2 wurde als Überraschung im Rahmen des Switch-2-Launch-Streams vorgestellt und hat seitdem wenig Aufmerksamkeit erhalten. Obwohl sie für eine Weile verschwunden ist, wird die von Miyazaki geführte grimdark-Fantasy weiterhin ihr Veröffentlichungsfenster 2026 eintreffen.

Zumindest laut den neuesten Finanzdaten der Muttergesellschaft von FromSoftware, Kadokawa (über Wccftech). Wir erhalten keine weiteren Informationen als eine erneute Bestätigung des Launch-Fensters 2026 sowie erneut die Mitteilung, dass es sich um eine exklusive Nintendo Switch 2 handelt. Es gibt jedoch viel zu spekulieren, denn es wird angenommen, dass The Duskbloods ' Entwicklung begann, bevor die Vermarktung von Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht wurde, was es zu einem unglaublich tiefgründigen FromSoftware-Titel machen könnte, auch wenn das Konzept vielleicht nicht das Spiel ist, das die Fans ursprünglich erhofft hatten.

Da das Spiel ein Mehrspieler-Angebot ist, könnten wir annehmen, dass die Exklusivität der Nintendo Switch 2 irgendwann endet. Obwohl es viele Switch-2-Nutzer gibt, ist die Frage, ob es genug gibt, um ein FromSoftware-Multiplayer-Spiel zu erhalten, eine ganz andere Frage.