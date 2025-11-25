The Duskbloods soll länger in Entwicklung gewesen sein als jeder vorherige FromSoftware-Titel

HQ

Viele Leute waren begeistert, als bekannt wurde, dass FromSoftware an einem exklusiven Switch-2-Spiel arbeitet, das nächstes Jahr veröffentlicht wird und The Duskbloods heißt. Und es scheint, dass sie dieses Projekt sehr ernst nehmen, denn laut einem chinesischen Journalisten (über Vice) befindet es sich seit 2019 in Entwicklung und wurde gründlicher beta-getestet als jeder andere Titel des Studios.

Vice gibt an, dass derselbe Journalist eine gute Erfolgsbilanz bei FromSoftware-Leaks hat, und in ihrer Übersetzung seines Berichts können wir folgendes lesen:

"Soweit ich weiß, wurde The Duskbloods noch vor der Marketingphase für Sekiros Veröffentlichung genehmigt. Es ist der FromSoftware-Titel, der bisher am längsten ausschließlich auf Gameplay-Prototyping und Validierung von allen Spielen verbracht hat. Obwohl es sich um PVE und PVP handelt, enthält es Berichten zufolge viele innovative Elemente, auf die das Team selbst sehr stolz ist."

Die gleiche Quelle sagt, dass das Gameplay im Mehrspielermodus so umfangreich sein wird, dass es als Inspiration für zukünftige Titel des Studios dienen wird.

Da 2026 noch etwas mehr als einen Monat entfernt ist, scheint es durchaus möglich, dass wir The Duskbloods während der The Game Awards in etwas mehr als zwei Wochen genauer betrachten werden. Sehen Sie sich das untenstehende Video für weitere Informationen an.