The Division: Resurgence startet Ende März

HQ

Ubisoft hat das offizielle Startdatum für das mobile Pendant zur The Division-Reihe bekannt gegeben. Nach Jahren der Entwicklung, in denen wir das Spiel in der Vergangenheit mehrfach selbst erleben konnten, wurde bestätigt, dass The Division: Resurgence vor Monatsende offiziell auf iOS und Android erscheinen wird.

Das genaue Veröffentlichungsdatum ist der 31. März, was bedeutet, dass du in etwa drei Wochen die Looter-Shooter-Formel The Division unterwegs mitnehmen kannst. Und um diese Ankündigung zu markieren, haben wir auch einen neuen Trailer zum Spiel erhalten, der zusätzliches Gameplay zeigt, damit man weiß, worauf man sich beim Debüt erwartet.

Wirst du dir The Division: Resurgence später im März anschauen? Mehr zum Spiel finden Sie hier in unserer neuesten Vorschau auf das Projekt.