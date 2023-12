The Day Before kann nicht mehr auf Steam gekauft werden

HQ

Es war, gelinde gesagt, ein harter Start für The Day Before. Die Nutzerrezensionen auf Steam haben das Spiel sofort nach der Veröffentlichung überschüttet, und gestern haben wir berichtet, dass der Entwickler des Spiels, Fntastic, nur wenige Tage nach der Veröffentlichung seine Schließung angekündigt hat.

Wenn Sie jetzt auf die Steam-Store-Seite des Spiels gehen, finden Sie keine Schaltfläche, um es zu kaufen. Es wurde still und leise vom Markt entfernt und es ist unwahrscheinlich, dass es zurückkommen wird. In gewisser Weise könnte dies einige Besitzer von The Day Before dazu bringen, einen Rückerstattungsantrag zu überdenken, da sie an einem Stück Spielgeschichte festhalten.

Fntastic hat zwar gesagt, dass die Server für das Spiel vorerst geöffnet bleiben, aber da es von Steam entfernt wurde, können wir uns nicht vorstellen, dass diese Server lange geöffnet bleiben werden. Es wird hier keinen Erlösungsbogen geben, so scheint es.