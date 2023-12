Fntastic Studio kündigt Schließung weniger als eine Woche nach dem Start an The Day Before

HQ

Die Geschichte von The Day Before wird als eine der seltsamsten und absurdesten in die Bücher eingehen. Zuerst mit seinem ungewöhnlichen Streit über den Namen des Spiels, dann mit einem Schweigen, das viele an der Existenz des Spiels selbst zweifeln ließ, und dann mit einer Veröffentlichung von so schlechter Qualität, dass es durchaus eines der am schlechtesten bewerteten Spiele in der gesamten Geschichte von Steam sein könnte. Da die Kritiker einstimmig dagegen sind und es für die Benutzer eine Reihe von Problemen gibt, auf das Spiel zuzugreifen, überrascht uns die heutige Nachricht überhaupt nicht, obwohl die Geschwindigkeit, mit der sie angekündigt wurde, dies tut.

Fntastic hat auf Twitter / X ein Statement veröffentlicht, das uns nur fünf Tage nach der Veröffentlichung von The Day Before über die Auflösung des Studios informiert. Im selben Text erklären sie, dass alle erhaltenen Erlöse ausschließlich zur Tilgung ausstehender Schulden gegenüber ihren Partnern und Investoren verwendet werden und dass der Titel keine Updates oder Fehlerbehebungen erhalten wird, obwohl die Server zumindest vorerst aktiv bleiben.

Wenn Sie das Spiel zurückgeben möchten, denken Sie daran, dass Steam nur Rücksendungen akzeptiert, wenn Sie das Spiel weniger als zwei Stunden gespielt haben, also überlegen Sie sorgfältig, ob es sich lohnt, an einem neu veröffentlichten und nicht unterstützten Spiel festzuhalten.