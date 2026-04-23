The Blood of Dawnwalker wird nächste Woche Gegenstand einer eigenen Live-Präsentation sein

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Es gab viele, viele Titel, die uns auf der Gamescom 2025 angenehm überraschten, aber eines der herausragenden Titel war zweifellos The Blood of Dawnwalker vom polnischen Studio Rebel Wolves, das wir damals interviewen durften.

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Das Entwicklungsteam, dessen Kern aus Veteranen von CDPR besteht, darunter der Regisseur Konrad Tomaszkiewicz, arbeitet an einem ARPG mit einem einzigartigen Stil, der Action, Spannung und spektakuläre Kämpfe verspricht, wenn man nach den bisher geteilten Videos geht. Und nächste Woche könnten wir noch viel mehr erfahren.

Konrad Tomaszkiewicz selbst kündigte über LinkedIn an, dass sie nächste Woche ein großes Live-Event namens Road to Launch für The Blood of Dawnwalker veranstalten werden, das am 28. April um 17:00 BST/18:00 MESZ über die offiziellen Studiokanäle auf Twitch und YouTube gestreamt wird. Wir wissen noch nicht genau, was dort zu sehen sein wird, aber es sieht so aus, als würde es Kommentare verschiedener Mitglieder des Entwicklerteams enthalten, einen Einblick in neue Mechaniken und möglicherweise ein festes Veröffentlichungsdatum für 2026.

Wir müssen nicht lange warten, um es herauszufinden. Schaut euch unten den Teaser für Road to Launch für The Blood of Dawnwalker an.