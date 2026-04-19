The Blood of Dawnwalker Regisseur ist sehr zuversichtlich, was das kommende RPG angeht: "Ich bin überrascht, dass wir bisher keine großen Probleme hatten"

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Verzögerungen, Studioschließungen, Entlassungen und andere Katastrophen dominieren heutzutage die Schlagzeilen in den Gaming-Medien, daher ist es sehr erfrischend, einen Game Director eines der größten RPGs des Jahres über sein Vertrauen in sein Team und Produkt sprechen zu hören. Konrad Tomaszkiewicz weiß, dass das nicht für den saftigsten Klatsch sorgt, aber er hatte wirklich keine größeren Probleme mit The Blood of Dawnwalker, wie er es erzählt.

"Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass es so reibungslos gelaufen ist. Alle sagten, dass das Rekrutieren des Teams wirklich schwer ist, aber für uns war es ziemlich einfach, weil die Leute mit uns arbeiten wollten. Die Leute sagten, dass das Erstellen des Spiels wirklich schwierig ist, aber wir erzielen wirklich gute Ergebnisse aus den Fokustests. Wir sind zuversichtlich. Ich bin überrascht, dass wir bisher keine großen Probleme hatten", sagte er gegenüber The Game Business.

"Es fällt mir schwer zu sagen, dass wirklich etwas schiefgelaufen ist, weil alles richtig gut zusammenkommt und die Leute glücklich sind. Das ist die größte Belohnung für mich, ich habe ein glückliches Team, das ein großartiges Spiel macht", fuhr er fort.

Es könnte sein, dass Tomaszkiewicz einfach mehr Zeit im kleineren Rebel Wolves-Studio hat als im riesigen CD Projekt Red. Von einem Team von 500+ auf eines von 160 zu schrumpfen, ermöglicht es ihm, alle kennenzulernen – mit deutlich weniger Bürokratie im Management.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie sich Tomaszkiewicz' großartiges Spiel entwickelt, sehen Sie sich unser Interview mit ihm unten an: