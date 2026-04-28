The Authority wurde von DC Studios fallen gelassen, da "es mit dem größeren Universum nicht ganz funktionierte"

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Als James Gunn und Peter Safran erstmals DC Studios übernahmen und beschlossen, das DC-Universum komplett neu zu starten, wobei wir alle Arbeiten, die Zack Snyder mit seinem "Snyderverse" begonnen hatte, retconnten, wurden wir zunächst mit einer Reihe geplanter Projekte für den sogenannten ersten Teil der größeren Erzählung vertraut gemacht. Dies wurde als Kapitel 1: Götter & Monster betrachtet und sollte mit Superman voll Wirkung zeigen und dann zu einer Reihe von Folgeprojekten führen, die mehrere weitere wichtige DC-Charaktere einführen sollten.

Bisher haben wir Peacemaker zurückkehren sehen, wurden mit den Creature Commandos vertraut gemacht, haben Superman im Kino gesehen und bald werden wir auch Supergirl und Clayface in den Kinos sehen, während Lanterns 2027 auf die Fernsehbildschirme kommt, alles vor Man of Tomorrow. Darüber hinaus gibt es Pläne für weitere Projekte, aber über einige dieser Projekte wurde bisher wenig Substanzielles geteilt, sodass ihre Existenz meist ein Sternchen daneben steht, wobei ein zentrales Beispiel The Authority ist.

Dieser Team-up-Film war ursprünglich als zentraler Teil von Gods & Monsters gedacht, wird aber nicht mehr produziert werden. Gunn hat dies in einem Threads-Kommentar bestätigt, in dem er Folgendes erklärt.

"Nur ein normaler Ausrutscher. Ich hätte niemals Zeit dafür gehabt, und obwohl ich weiß, dass dies eine populäre Theorie im Internet ist, hatte ich nie die Absicht, The Authority zu schreiben oder zu inszenieren. Das Drehbuch war zwar nicht ganz auf der Stelle, aber noch wichtiger war, dass es sowohl in Bezug auf die Geschichte als auch aus praktischen Gründen nicht für das größere DCU funktionierte. Vielleicht eines Tages. Nicht bald."

Man muss sich fragen, ob das Schicksal von The Authority sich auf andere Werke erstrecken wird, die bisher ähnliche Existenzen gezeigt haben, darunter der Swamp Thing-Film, die Booster Gold-Serie, die Blue Beetle-Reihe und sogar Paradise Lost.

Gibt es ein bevorstehendes DC-Universum-Projekt, auf das Sie besonders gespannt sind?