DC Studios und James Gunn kündigen ihre kommenden Filme und TV-Serien an

Die noch recht neuen DC-Bosse James Gunn und Peter Safran brachten die schwere Artillerie wirklich mit, als sie vor ein paar Stunden beschlossen, die kommenden Filme und TV-Serien aus dem Studio zu enthüllen. Die Projekte sind unter dem zusammengefasst, was sie Chapter 1: Gods and Monsters genannt haben und umfassen Superman: Legacy, Batman: The Brave and The Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Paradise Lost, Booster Gold, Lanterns, The Authority, Creature Commandos, Waller und Swamp Thing.

Alle sollen in die Fußstapfen des Flash-Films treten, der als sanfter Neustart des gesamten DC-Universums dienen wird. Die 5+ minütige Präsentation kann im Video oben überprüft werden, wo er etwas mehr ins Detail geht und die Gedanken hinter vielem erklärt, was kommen wird. Gunn erwähnt auch, dass diese Filme und TV-Serien die nächsten 8-10 Jahre für DC repräsentieren und dass er persönlich tief in den Superman-Film involviert ist, der für den 11. Juli 2025 festgenagelt ist. Sie können auch die vollständige Zusammenfassung (über Deadline) jedes Projekts unten lesen.

Superman: Legacy

"Das ist wirklich der Beginn der DCU. Es ist keine Ursprungsgeschichte. Es konzentriert sich darauf, dass Superman sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Erziehung in Einklang bringt, er ist die Verkörperung von Wahrheit, Gerechtigkeit und dem amerikanischen Weg. Er ist Freundlichkeit in einer Welt, die Freundlichkeit für altmodisch hält."

Batman: Der Tapfere und Mutige

"Dies ist also die Einführung des DCU-Batman, Bruce Wayne, und auch die Einführung unseres Lieblings-Robin, Damian Wayne, der ein kleiner Hurensohn, Attentätermörder ist, den er unwissentlich aufnimmt, der Batmans tatsächlicher Sohn ist, von dem er nicht weiß, dass er in den ersten acht bis 10 Jahren seines Lebens existiert, und er bringt ihn in sein Leben und das ist eine Geschichte. Es ist eine sehr seltsame Art von Vater-Sohn-Geschichte über die beiden. Und es basiert auf Grant Morrisons Lauf auf den Batman. Es gibt ein paar Comic-Autoren, die außergewöhnlichen Einfluss auf unsere Sachen hatten, und Grant Morrison und Tom King sind wahrscheinlich die beiden wichtigsten."

Supergirl: Frau von morgen

"Und als nächstes kommt Super Girl Woman of Tomorrow. Dies basiert auf Tom Kings wunderbarer Comic-Serie, die erst letztes Jahr herauskam. Es ist für eine Reihe von Auszeichnungen nominiert. Dies ist eine ganz andere Art von Super Girl. In unserer Serie sehen wir den Unterschied zwischen Superman, der auf die Erde geschickt und von liebevollen Eltern aufgezogen wurde, und einem Supermädchen, das auf einem Steinsplitter von Krypton aufgewachsen ist und zusehen musste, wie alle um sie herum starben und in den ersten 14 Jahren ihres Lebens auf schreckliche Weise getötet wurden. und kam dann auf die Erde, als sie ein junges Mädchen war und ist viel mehr Hardcore. Sie ist nicht gerade das Super Girl, an das wir gewöhnt sind."

Das verlorene Paradies

"Paradise Lost ist eine Serie, es wird eine Game of Thrones-artige Geschichte über Themyscira, Paradise Island, die Heimat der Amazonen und es ist auch der Geburtsort von Wonder Woman. In diesem Drama geht es wirklich um die politischen Intrigen hinter einer Gesellschaft aller Frauen."

"Wie kam es dazu? Was ist der Ursprung davon, einer Insel aller Frauen, was sind die schönen Wahrheiten und die hässlichen Wahrheiten hinter all dem? Und wie sind die Intrigen zwischen den verschiedenen Machthabern in dieser Gesellschaft? Es spielt vor der Geburt von Diana, also ist es eine frühere Geschichte von Themyscira."

Booster Gold

"Das ist ein absoluter Fanliebling. Es geht um einen Verlierer aus der Zukunft, der grundlegende Zukunftstechnologie nutzt, um in die Gegenwart zurückzukehren und vorzugeben, ein Superheld zu sein. Es ist eine Serie wie alle anderen Serien für HBO Max."

"Booster Gold ist Hochstapler-Syndrom als Superheld"

Laternen

"Lanterns ist ein riesiges TV-Event in HBO-Qualität. Es ist bereits in der Entwicklung. Und unsere Vision dafür ist ganz im Sinne von "True Detective". Es ist terrestrisch. Es hat zwei unserer Lieblings-Green Lanterns, Hal Jordan und Jon Stewart, die in einem True Detective-Stil sind, Mystery und es spielt eine wirklich große Rolle, die in die Hauptgeschichte führt, die wir in unserem Film und Fernsehen erzählen. Das ist also eine sehr wichtige Messe für uns."

Die Autorität

"Es sind großartige Wildstorm-Charaktere, die lange Zeit unglaublich beliebt waren. Und wir integrieren sie in die DCU und eines der Dinge mit der DCU ist, dass es nicht nur eine Geschichte von Helden und Schurken ist und nicht jeder Film und jede TV-Show wird von Gutem gegen Bösewicht handeln, riesige Sache vom Himmel kommt und der Gute gewinnt. Es gibt schwarze Hüte, weiße Hüte und graue Hüte. Es gibt Leute, die Antihelden sind, und es gibt Leute, die sehr, fragwürdig sind, wie die Autorität, die im Grunde glauben, dass man die Welt nicht auf einfache Weise reparieren kann, und sie nehmen die Dinge irgendwie selbst in die Hand. Sie übernehmen die Autorität und fangen an, das zu tun, was sie für das Richtige halten.

Kreaturenkommandos

"Animation wird in Live-Action und zurück in Animation führen. Es ist eine Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, die gigantisch und riesig sind, ohne 50 Millionen Dollar pro Episode auszugeben. Gunn hat das geschrieben, es ist fertig. Creature Commandos besteht aus militärischen Übermenschen, darunter ein menschlicher Anführer, ein Werwolf, ein Vampir, Frankensteins Monster und ein Gorgon. Gunn wies darauf hin, dass Weasel von seinem Suicide Squad in der Show sein wird. Diese Gruppe von Außenseitern wurde in Weird War Tales #93 (November 1980) vorgestellt, das von J. M. DeMatteis und Pat Broderick geschaffen wurde.

Waller

"Wir verwenden die gleichen Schauspieler, das ist eine Fortsetzung von Peacemaker. Ich arbeite an Superman, also können wir Peacemaker Staffel 2 nicht machen. Wir arbeiten zwischendurch an Waller", sagte Gunn dem Raum. Christal Henry (Watchmen) schreibt die Serie und Jeremy Carver (Schöpfer von Doom Patrol). Während keines der Features nicht mit R bewertet wird, könnte die TV-Serie dazu neigen, erwachsener zu sein.

Sumpf-Ding

"Und dann ist der letzte Film, den wir erwähnen wollen, Swamp Thing. Weil wir darauf hinweisen wollen, dass diese Geschichten, obwohl sie miteinander verbunden sind, nicht alle völlig gleich sind. So bringt jede Gruppe von Filmemachern ihre eigene Ästhetik in diese Filme. Und der Spaß besteht darin, zu sehen, wie sich diese völlig unterschiedlichen Werke in Zukunft vermischen werden. Es untersucht also die dunklen Ursprünge der Sumpf-Sache, also völlig anders als Superman oder Batman oder Robin usw." Dieser dunklere Charakter wird mit den Mainstream-DC-Charakteren interagieren.

Wie klingt das alles deiner Meinung nach und worauf freust du dich am meisten?