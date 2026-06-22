Thank You For Your Application hat seine Entwicklungskosten in weniger als 24 Stunden wieder eingezahlt

Vielleicht hast du das Spiel am vergangenen Wochenende selbst schon ausprobiert, aber falls nicht, hat der Entwickler IceLemonTea Studio letzte Woche Thank You For Your Application veröffentlicht und das Spiel ist auf dem PC ein großer Erfolg bei den Fans geworden.

In einer Pressemitteilung wurde enthüllt, wie sehr das Spiel bereits erfolgreich ist, wobei IceLemonTea berichtete, dass Thank You For Your Application seine gesamten Entwicklungskosten in nur 22 Stunden wieder eingedeckt hat. Ja, in weniger als einem Tag kam das Spiel 'quitte' und ist nun einfach ein finanzieller Erfolg für das Studio, das den Ehrgeiz hat, den Titel weiter zu verbessern.

Was die Weiterentwicklung von IceLemonTea betrifft Thank You For Your Application, so wurde uns in einem Steam-Blogbeitrag mitgeteilt, dass die unmittelbare Zukunft weitere Updates zur Leistungsverbesserung und zur Behebung von Fehlern umfasst, aber auch plant, mehr lokalisierte Sprachen einzuführen, wobei Spanisch und Russisch auf der gewünschten Liste stehen, und außerdem einen Endlosen Modus einzuführen.

Es gibt auch die Absicht, Konsolen- und Mobilausgaben des Spiels zu veröffentlichen, die voraussichtlich "später in diesem Jahr" erscheinen.