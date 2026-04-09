Tests deuten darauf hin, dass Googles KI-Überblicke eine Genauigkeit von 90 % aufweisen

HQ

Heutzutage bedeutet das, wenn man etwas auf Google schreibt, sich mit AI Overviews auseinanderzusetzen, dem von Zwillingen betriebenen Suchroboter, der oben auf der Ergebnisseite erscheint. Wie bei allem Neuen war der Anfang hart, aber mit der Zeit wird es besser und liefert meist die richtige Antwort.

Wie von Ars Technica berichtet, legt eine neue Analyse der New York Times nahe, dass die Genauigkeit von KI-Überblicken bei 90 % liegt. Das bedeutet, dass 10 % der KI-Antworten falsch sind, und für Google bedeutet das, dass jede Minute des Tages Hunderttausende von Lügen verbreitet werden.

Der Bericht enthält mehrere Beispiele dafür, wo KI-Überblicke schiefgingen, darunter das Datum, an dem Bob Marleys ehemaliges Zuhause zu einem Museum wurde, und das Datum, an dem Yo Yo Ma in die klassische Musikhalle der Fame aufgenommen wurde.

Google-Sprecher Ned Adriance sagte der New York Times, dass "diese Studie ernsthafte Lücken hat. Es spiegelt nicht wider, was die Leute tatsächlich bei Google suchen".

Was sollten wir also darüber denken? Es ist, wie Google selbst am Ende jeder Übersicht daran erinnert: "KI kann Fehler machen, also überprüfe die Antworten doppelt".