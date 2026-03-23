Termin und Termin für den nächsten Clásico wurden bekannt gegeben, und er könnte die LaLiga entscheiden

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LaLiga hat die Zeiten für das nächste und potenziell letzte Clásico der Saison zwischen FC Barcelona und Real Madrid bekannt gegeben, als Teil des Spieltags 35 von 38 in der LaLiga. Es wird am Sonntag, den 10. Mai, um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT im Spotify Camp Nou gespielt.

Angesichts der aktuellen Positionen beider Teams in der LaLiga könnte der nächste Clásico entscheidend sein. FC Barcelona führt weiterhin mit 73 Punkten, und Real Madrid liegt mit 69 Punkten vier Punkte zurück. Bemerkenswert ist, dass Real Madrid gerade eine ihrer wichtigen "Zwischenprüfungen" der Saison bestanden hat, indem sie am Sonntag Atlético de Madrid mit 3:2 besiegten, erneut mit Toren von Vinícius Jr. und Federico Valverde, was die Hoffnung auf eine "Remontada" in der LaLiga am Leben hält.

Aber für Madrid, um die LaLiga zu gewinnen, scheint der Gewinn des nächsten Clásico ein absolutes "Muss": Sie verloren ihren letzten Clásico im Supercup, besiegten Barça aber im ersten Clásico der LaLiga, zurück mit Xabi Alonso an der Spitze...

Mit der Länderspielpause endet die LaLiga und wird am 3. und 6. April wieder aufgenommen, wobei Barcelona am 4. April gegen Atlético de Madrid spielt – das erste von drei Spielen zwischen Atleti und Barcelona in nur zehn Tagen: in der LaLiga am 4. April und im Champions-League-Viertelfinale am 8. und 14. April.

Das Clásico zwischen Barcelona und Real Madrid am 10. Mai wird das letzte der Saison sein... es sei denn, beide Teams schaffen es, im Viertel- und Halbfinale der Champions League zu triumphieren, wo sie erst in einem möglichen Finale aufeinandertreffen würden...