Teen Wolf-Star Crystal Reed reflektiert 15 Jahre nach der Premiere über die Serie

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MTVs Teen Wolf, der vor 15 Jahren Premiere feierte und vor fast zehn Jahren endete, war eine andere Art von Geschichte als der Michael J. Fox-Film von 1985, aber sie fesselte das Publikum schon in der allerersten Folge. Crystal Reed war ein großer Teil dieser Show, und bei der Comicon Napoli haben wir sie getroffen, um über ihre Erfahrungen und deren Bedeutung zu sprechen.

"Ich glaube, dass [Allison] definitiv alle Bereiche meines Lebens beeinflusst hat." sagte Reed. "Ich war so jung, als ich sie gespielt habe, und ich habe das Gefühl, dass wir zusammen aufwachsen konnten, und ich denke, das ist hoffentlich etwas, das die Community spüren, fühlen und mitnehmen kann."

Natürlich war es nicht nur die TV-Serie, in der Reed Argent spielte, denn sie kehrte später auch für den Teen Wolf-Film zurück. "Es war so seltsam, weil für mich zehn Jahre vergangen waren, und ich meine, das Leben einer Frau ist riesig, also habe ich in dieser Zeit so viele Dinge erlebt, und es war schwierig, aber ich glaube, ich hatte viel Unterstützung von den Produzenten, was unglaublich war", beschrieb sie.

Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit Crystal Reed an und halten Sie die Augen offen für mehr von unserer Comicon Napoli-Berichterstattung: