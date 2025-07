Ted Lasso Staffel 4: Erster Teaser und Synopsis von Apple enthüllt

HQ

Ted Lasso, der Hit auf Apple TV+ über einen American-Football-Trainer, der für einen Premier-League-Fußballverein verantwortlich ist, lief drei Staffeln lang, und als er im Mai 2023 endete, sagten sie selbstbewusst, dass er endgültig vorbei sei. Die Pläne änderten sich jedoch, und in diesem Jahr wurde bekannt gegeben, dass die Serie für eine vierte Staffel zurückkehren würde.

Wenn Freundlichkeit Punkrock ist, wie der neue Superman sagt, dann ist der schnauzbärtige Football-Trainer von Jason Sudeikis der punkigste von allen. Und er kehrt zurück, zusammen mit den meisten seiner Bande, für eine vierte Staffel, die sich derzeit in Produktion befindet, als dieser kurze Teaser zeigt Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple und Jeremy Swift beim Mittagessen... in einem amerikanischen Abendessen?

Apple neckt, dass "wir nicht mehr in Richmond sind" und Variety bestätigt, dass sie tatsächlich in Kansas drehen. Es scheint, dass die vierte Staffel (oder zumindest einige Episoden) außerhalb des Stadions des AFC Richmond spielen wird (dem fiktiven Londoner Klub, der in Wirklichkeit im Stadion des FA-Cup-Siegers Crystal Palace gedreht wird).

"Ted kehrt nach Richmond zurück und stellt sich seiner bisher größten Herausforderung: dem Trainieren einer Zweitliga-Frauenfußballmannschaft. Im Laufe der Saison lernen Ted und das Team, zu springen, bevor sie hinschauen, und Risiken einzugehen, von denen sie nie gedacht hätten, dass sie sie ergreifen würden", heißt es in der offiziellen Synopsis. Dank Variety haben wir noch ein paar weitere gute Neuigkeiten, denn es wurde bestätigt, dass auch Brett Goldestein und Brendan Hunt zurückkehren werden, neben neuen Darstellern: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern und Grant Feely, der Teds Sohn Henry Lasso spielen wird.