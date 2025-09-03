Techland enthüllt die PC-Spezifikationen von Dying Light: The Beast

HQ

Dying Light: The Beast ist nur noch etwas mehr als zwei Wochen von der Veröffentlichung entfernt. Nach einer kleinen Verzögerung, die das Spiel vom August in den September verschoben hat, müssen wir nicht mehr lange warten, bis Kyle Crane auf allen Plattformen veröffentlicht wird. Aber wenn du ein PC-Spieler bist, wartest du wahrscheinlich darauf, zu sehen, ob dein Rig Techlands neueste Mischung aus Zombies und Parkour ausführen kann.

Gemäß den neu enthüllten PC-Spezifikationen benötigen Sie unabhängig von Ihrer CPU und GPU 16 GB RAM und 70 GB SSD-Speicherplatz, um Dying Light: The Beast auszuführen. 32 GB RAM werden auch für hohe und ultra-Einstellungen empfohlen, neben einigen kräftigen Spezifikationen.

Für die Mindesteinstellungen, die das Spiel mit einer Auflösung von 1080p und 30 fps ausführen, benötigen Sie nichts Ausgefallenes. Als GPU kann ein Intel i5-13400F oder AMD Ryzen 7 5800F dienen, mit einer Nvidia GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 5500 XT oder Intel Arc A750.

Wir haben die vollständige Liste der empfohlenen Einstellungen unten, aber wir springen zu Ultra, um die größten Unterschiede zu sehen, welche Art von PC Sie benötigen, um dieses Spiel mit flüssigen 4K 60fps und Raytracing auch auf Ultra zu erhalten. Als CPU benötigst du einen Intel i9-14900K oder AMD Ryzen 9 7950 X3D sowie eine Nvidia RTX 5070 oder AMD Radeon RX 9070 GPU, was in Sachen Technik ein ziemlicher Sprung ist.

Sehen Sie sich unten die vollständigen PC-Spezifikationen sowie die Laptop-Spezifikationen an, wenn Sie tragbare PC-Spiele bevorzugen: