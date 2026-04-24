Tears of Metal kommt für Xbox Series X/S und Game Pass

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Vor etwa zwei Jahren stellte der Entwickler Paper Cult der Welt das Hack-and-Slash-Roguelike Tears of Metal vor und versprach damals, dass das Spiel über Steam auf dem PC erscheinen würde. Im Rahmen der kürzlich stattgefundenen ID@Xbox-Präsentation hat der Entwickler nun die Absicht bekannt gegeben, das Spiel auf mehr Plattformen zu veröffentlichen.

Tears of Metal wird außerdem auf der Xbox Series X/S, im Microsoft Store auf dem PC und auch über Game Pass zum Start erscheinen. Dies wurde in einem neuen Trailer bestätigt, den Sie unten sehen können und der außerdem einen neuen Track hervorhob, der vorgestellt wird, wenn Tears of Metal im Frühjahr in seiner Early-Access-Form erscheint.

Mit Solo- und Koop-Gameplay, über 45 handgefertigten Umgebungen zum Erkunden, einer aufrüstbaren Siedlung zwischen den Durchläufen und dauerhaft verbessernden Charakteren solltest du Tears of Metal beim Release nicht verpassen. Uns wird gesagt, wir sollen "dranbleiben" für das genaue Datum.