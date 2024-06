Als ob Schottland in seiner mittelalterlichen Ära nicht schon genug Streit gehabt hätte, haben die Leute von Paper Cult ein neues Action-Roguelike entwickelt, in dem ein Objekt namens Dragon Meteor das Land getroffen hat und böse Mächte einfallen.

Du und ein paar Freunde kannst dich zusammenschließen, um es mit Horden von Feinden aufzunehmen, und mit jedem Durchlauf tauchst du tiefer in das feindliche Territorium ein und findest heraus, was mit diesem massiven Felsen in der Welt los ist.