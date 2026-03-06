Tattoos, dunkle Tricks und Loadouts erscheinen in der dritten Staffel von Skate

HQ

Du bist wahrscheinlich bereits über die jüngste Kontroverse um Skate und die bevorstehende nächste Saison informiert, da der neu aufgelegte Skateboard-Titel seine Tutorial-Insel als bezahltes Extra für eine begrenzte Zeit zurückbringen wird, trotz früherer Versprechen, dass dies nicht der Fall sein würde, während der Entwickler Full Circle von Entlassungen betroffen ist...

Es waren ein paar harte Wochen für das Spiel, aber falls du trotzdem regelmäßig einsteigst und spielst, bist du vielleicht neugierig, was Season 3 insgesamt bringen wird, wenn sie am 10. März startet. Der neueste Trailer geht darauf ein.

Abgesehen von der Isle of Grom und dem "aktualisierten" Skate. Nachdem wir zuvor berichtet haben, können wir erwarten, dass Staffel 3 Loadouts hinzufügt, sodass man leicht zwischen verschiedenen Looks und Aussehen wechseln kann, während Tattoos es noch einfacher machen, seinen Skater zu seinem eigenen zu machen. Beim Gameplay debütieren Dark Tricks zu Beginn der Staffel, darunter dunkle Catches, Dark Flips und Darkslides, wobei Boneless Tricks ebenfalls Updates in ihrer Reaktionsfähigkeit und ihrem Verhalten erhalten. Schließlich wird der Speedlines-Spielmodus eingeführt, um die Spieler mit technischen und Zeitfahr-Herausforderungen in San Van und auf der Isle of Grom zu beschäftigen.

Sehen Sie all dies in Aktion im neuen Trailer unten und vor dem Start der dritten Staffel am 10. März.