Skate, um eine Premium+ Battle-Pass-Funktion zu erhalten und sperrt seine Startinsel hinter einer Bezahlschranke.

HQ

Die Prämisse war ziemlich solide. Bieten Sie ein Spiel als Free-to-Play-Erlebnis an, in das Fans so wenig oder so oft einsteigen können, wie sie wollen, und Geld nach Belieben ausgeben können, während Sie gleichzeitig Feedback geben, um die Entwicklung und das Wachstum des Erlebnisses auf sinnvolle Weise voranzutreiben. Allerdings ist das für den Entwickler Full Circle und ihr Projekt Skate nicht ganz wie geplant verlaufen, da der Skateboard-Titel von Fans mit einiger Kritik beantwortet wurde.

Nachdem das Spiel bereits monatelang kritisiert wurde, werden die neuesten Entwicklungen mit Sicherheit nur noch mehr Gegenwind hervorrufen, denn in einem Outlook-Artikel wurde bekannt, dass das Spiel eine weitere Battle-Pass-Funktion erhalten wird, eine teurere und detailliertere Option namens Premium+ Skate.pass, und die Rückkehr der Tutorial-Insel für bis zu drei Monate hinter einer Bezahlschranke versperrt wird...

Full Circle erklärt diese Begründung damit, dass die Premium+-Funktion eine Möglichkeit ist, die Nachfrage der Fans nach "mehr realen Marken, mehr Wert und mehr Auswahl" zu beheben, während die Rückkehr der Isle of Grom, die hinter einer Bezahlschranke für Premium-Besitzer Skate.pass-Besitzer versperrt ist , als "zusätzlicher Vorteil" für diejenigen gilt, die Geld in das Spiel investieren.

Zugegeben, es wird Möglichkeiten geben, die Insel zu erreichen, bevor sie zu einem frei verfügbaren Hauptbestandteil wird, da ein Tagespass für 500 Rip Chips für 500 Rip Chips von Isle of Grom verfügbar ist, allerdings nur ab dem 5. Mai, sodass Sie 24 Stunden uneingeschränkt Zugang zum Ort haben, und es wird auch zwischen dem 14. April und dem 5. Mai einen offenen Zugang geben. Was den Zeitpunkt betrifft, an dem Premium-Besitzer unbegrenzt einsteigen können, so beginnt dies am 10. März, und der offizielle Grand Launch ist für den 2. Juni geplant.

Full Circle schließt mit den Worten: "Unser Ziel bleibt dasselbe. Wir wollen Skate. Ein Spiel zu sein, das mit unserer Community über sehr lange Zeit wächst und sich verbessert. Early Access bedeutet, das Fundament für diese Zukunft zu schaffen."