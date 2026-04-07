Tatiana Maslany versucht, ein Verbrechen in Apple TV s Maximum Pleasure Guaranteed aufzuklären

Das Angebot an Apple TV-Optionen wächst weiter. Im Mai erscheint eine weitere neue Serie, die eine Dramaserie ist, die einer frisch geschiedenen Frau folgt, die, als sie glaubt, ein Verbrechen gesehen zu haben, versucht, die Situation selbst zu lösen.

Bekannt als Maximum Pleasure Guaranteed, folgt diese Serie Tatiana Maslanys (She-Hulk) Paula, während sie mit den Schlägen des Lebens umgeht – sei es eine Scheidung, ein Sorgerechtsstreit oder sogar eine Identitätskrise – etwas, womit sie scheinbar Frieden findet, indem sie Online-Chats mit Cam-Boys führt. Das macht sie jedoch nur noch mehr Herausforderungen und Probleme ausgesetzt...

Die Zusammenfassung fügt hinzu: "Maximum Pleasure Guaranteed folgt der frisch geschiedenen Mutter Paula (Tatiana Maslany), wie sie in ein gefährliches Kaninchenloch aus Erpressung, Mord und Jugendfußball stürzt. Überzeugt, dass sie ein Verbrechen miterlebt hat – während sie gleichzeitig mit einem Sorgerechtsstreit und einer Identitätskrise kämpft – beginnt Paula ihre eigene Untersuchung, die eine größere Verschwörung aufdecken könnte und gleichzeitig die Schlüssel zum Wiederaufbau ihrer Familie und ihres Selbstgefühls in der Hand hält."

Die Serie startet am 20. Mai und den ersten Trailer der Serie sehen Sie unten.