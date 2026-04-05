Talamasca: The Secret Order wurde nach einer Staffel abgesetzt

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AMC schafft stetig sein eigenes Universum von Serien, die alle in das größere Anne Rice Immortal-Universum passen. Dies begann mit dem Reboot von Interview with the Vampire und erweiterte sich bald auf Mayfair Witches, bevor ab Oktober 2025 auch Talamasca: The Secret Order aufgenommen wurde. Allerdings ist es offensichtlich, dass dies nicht ganz wie geplant von AMC verlaufen ist, denn bereits nach der ersten Staffel wurde eine dieser Serien abgesetzt.

Laut Variety wird es keine zweite Runde von Episoden von Talamasca: The Secret Order geben. Vielmehr wurde die Supernatural-Serie gestrichen, auch wenn das nicht das Ende der Geschichten einiger der enthaltenen Figuren bedeutet.

©AMCN

In einer Stellungnahme erklärte AMC : "Die Talamasca hat einen legendären Platz im Anne Rice Immortal-Universum, und wir erwarten, zumindest einige dieser Charaktere und die Organisation selbst in zukünftigen Ausführungen des Franchises zu sehen."

Diese Entscheidung scheint nicht die Gesundheit des weiteren Immortal-Universums zu signalisieren, da sowohl Interview with the Vampire als auch Mayfair Witches bereits auf dem besten Weg für ihre dritte Staffel sind. Das deutet sicherlich darauf hin, dass weitere Erweiterungen auf Eis gelegt werden könnten, während AMC ein Urteil darüber fällt, was die Fans vom Universum erwarten.

Mehr zu Talamasca finden Sie unten unser aktuelles Interview mit dem Showrunner von unserer Zeit auf der San Diego Comic Con Malaga und sogar unsere vollständige Rezension der ersten Staffel.