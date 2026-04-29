Take-Two CEO zum Potenzial für mehr L.A. Noire

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Rockstar verdient zwar viel Geld mit Grand Theft Auto und Red Dead Redemption, aber es gibt Fans, die sich gerne an die Zeit vor über einem Jahrzehnt erinnern, in denen man auch ab und zu May Payne 3, Bully und L.A. Noire unter den großen Franchises bekam.

Auf einer kürzlichen Videospiel-Executive-Konferenz (über IGN) sprach Take-Twos CEO Strauss Zelnick die Möglichkeit von mehr L.A. Noire an. Er ist nicht so verrückt geworden zu sagen, dass wir offiziell eine Fortsetzung bekommen oder so etwas, aber er kommentierte, dass Rockstar immer auf sein Legacy-IP schaut.

"Im Großen und Ganzen wollen wir in Zukunft mit all unserem geistigen Eigentum etwas tun. Es gibt nichts zu verkünden auf L.A. Noire konkret, und wenn doch, dann wäre es Rockstar, der es ankündigt, nicht ich. Aber in Bezug auf unser Legacy-IP schauen die Teams immer auf das, was wir haben, und wir denken immer darüber nach. Die Frage ist, ob wir zu irgendeinem Zeitpunkt ein Team haben, das leidenschaftlich daran arbeitet?" sagte Zelnick.

Seit dem Entwickler Team Bondi von L.A. Noire im Jahr 2011 in Liquidation ging, ist es Teil von Rockstar Studios. Das Entwicklungsteam arbeitet immer noch, und noch im letzten Jahr wussten wir auch, dass Rockstar das Team engagiert hat, das für die Wiederveröffentlichung L.A. Noire verantwortlich ist. Es ist unwahrscheinlich, dass wir dieses Jahr etwas Großes hören werden, da Rockstar sich auf Grand Theft Auto VI konzentriert. Aber wenn die Wartezeit auf zukünftige Veröffentlichungen zu lang wird, ist es immer schön, ein Nicht-GTA- oder Red-Dead-Spiel dabei zu haben.