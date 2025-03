Rockstar hat das Studio übernommen, das L.A. Noire und Grand Theft Auto: The Trilogy neu veröffentlicht und aktualisiert hat

HQ

Rockstar Games erweitert sein Angebot an Videospielentwicklungsstudios um ein Team, mit dem es in der Vergangenheit routinemäßig zusammengearbeitet hat.

Laut Business Wire hat Rockstar Video Games Deluxe übernommen, das Studio, das kürzlich für die Wiederveröffentlichungen und die Upgrades auf L.A. Noire, L.A. Noire: The VR Case Files und Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition verantwortlich war. Das in Australien und Sydney ansässige Studio wird im Rahmen dieses Deals in Rockstar Australia umbenannt und scheint in Zukunft für alle Dinge verantwortlich zu sein, die mit der Portierung und Aktualisierung der Werke von Rockstar zu tun haben.

Der Gründer von Video Games Deluxe (und jetzt auch Rockstar Australia ), Brendan McNamara, sprach über die offizielle Teilnahme an Rockstar und sagte: "Es war eine Ehre, in den letzten zehn Jahren eng mit Rockstar Games zusammenzuarbeiten. Wir sind begeistert, ein Teil von Rockstar Games zu sein und unsere Bemühungen fortzusetzen, die bestmöglichen Spiele zu entwickeln."

Es ist unklar, wie viel der Erwerb von Video Games Deluxe Rockstar gekostet hat.