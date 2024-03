System Shock Remake erscheint im Mai endlich für Konsolen

HQ

Patrik konnte seine sehr positive Rezension des Remakes von Nightdive Studios System Shock im vergangenen Mai teilen, nachdem er die PC-Version gespielt hatte, so dass Konsolenspieler ziemlich lange geduldig gewartet haben. Jetzt haben wir endlich ein Ende, wenn das Warten ein Ende haben wird.

Nightdive bestätigt, dass System Shock am 21. Mai für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen wird. Hoffen wir, dass dieses Jahr des Feinschliffs bedeutet, dass wir in zwei Monaten ein großartiges Erlebnis auf Konsolen haben werden.