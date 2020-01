Switch-Spieler von Devil May Cry 3 dürfen Dantes Kampfstile manuell durchwechseln

Devil May Cry 3: Dante's Awakening wird am 20. Februar in der Special Edition auf die Nintendo Switch springen und Produzent Matt Walker hat bereits angedeutet, dass wir uns auf einige interessante Überraschung in der Neuveröffentlichung freuen dürfen. Nun wurde eine Funktion namens Style Switching offiziell für das Spiel angekündigt, mit der wir selbstständig zwischen den sechs verschiedenen Kampfstilen wechseln dürfen.

Wie in Devil May Cry 4 können wir mit dem Steuerkreuz direkt unsere Kampfhaltung bestimmen, was sich wiederum auf Dantes Angriffsrepertoire auswirkt. Trickster wird beispielsweise gewählt, wenn wir das digitale Steuerkreuz nach oben bewegen, der Shortcut für Royal Guard ist die Richtungstaste nach unten, Gunslinger wählen wir links und Swordmaster rechts. Die speziellen Stile im Late-Game werden mit Doppelklicks verfügbar (doppelt links für Doppelganger, zweimal rechts ergibt Quicksilver).

Das Aufrüsten dieser vier Hauptstile funktioniert wohl noch genau so, wie es Fans des Originals kennen. Doch im Gegensatz zu früher lassen sich nun mehrere Stile nebeneinander leveln. Capcom will die Änderungen heute Abend um 23:00 Uhr auf ihrem Twitch-Kanal demonstrieren. Am 30. Januar und am 13. Februar wird es weitere Überraschungen zu Devil May 3: Special Edition geben. Und wer weiß, vielleicht sehen wir nachher sogar einen neuen Charakter aus dem DMC-Universum in Super Smash Bros. Ultimate?