Capcom plant Überraschungen für Fans von Devil May Cry 3 auf Nintendo Switch

Dantes Abenteuer gehen 2020 auf der Nintendo Switch mit einer weiteren Neuauflage eines alten Spiels weiter. Nachdem das Original und der zweite Teil separat auf dem Hybriden gestartet sind, folgt nun auch der dritte Ableger, der von den meisten Fans als das beste Spiel der Serie angesehen wird. Capcom ist sich dieses Potenzials bewusst und scheint sich dieses Mal nicht damit zufrieden zu geben, ein leichtes Grafik-Update zu implementieren.

Die Japaner arbeiten angeblich an Änderungen, die das Gameplay beeinflussen werden und darüber wollen sie uns in den kommenden Wochen mehr verraten. Auf der offiziellen Webseite des Spiels haben aufmerksame Nutzer für kurze Zeit eine Beschreibung gefunden, die offenbar ein Aufwerten bevorzugter Spielstile vorsieht. Die Spieler sollen an einem Punkt in der Lage sein, bestimmten Parametern in ihrer Spielweise Vorrang einzuräumen und beispielsweise die Werte des Schwertes, der Schusswaffen, der Geschwindigkeit oder Dantes Verteidigung zu verbessern. Dadurch ließen sich häufig benutzte Stile stärken und man wird insgesamt stärker.

Dieser Verweis ist mittlerweile jedoch wieder gelöscht worden, deshalb bleibt abzuwarten, wie sich ein solches System auf das eigentliche Spiel auswirken könnte. Womöglich müssen wir auf die Antwort aber vielleicht gar nicht mehr so lange warten. Am 16. Januar, am 30. Januar und am 13. Februar plant Capcom weitere Ankündigungen zu DMC3, wie Produzent Matt Walker auf Twitter in einem Video verraten hat. Wir bleiben an der Sache dran.

Quelle: Nintendoeverything.