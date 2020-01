Nintendo kündigt weitere Ausgabe von Super Smash Bros. Direct an

Am 16. Januar, um 15:00 Uhr deutscher Zeit wird Nintendo eine weitere Ausgabe ihres Direct-Formats ausstrahlen. Auch dieses Mal möchte der Publisher nicht über das kommenden Switch-Line-Up für dieses Jahr sprechen, stattdessen lassen sie Masahiro Sakurais, den Creative Director von Super Smash Bros. Ultimate, zu Wort kommen. Konkret soll der nächste DLC-Charakter des Brawlers vorgestellt werden, den Fans des meistverkauften Kampfspiels der Welt bereits mit Vorfreude erwarten.

Laut Nintendo wird die Übertragung etwa 35 Minuten lang sein, weitere Hinweise geben sie nicht. In den letzten Tagen gab es in der Smash-Community verschiedene Meldungen darüber, wer der fünfte Fighters-Pass-Zugang sein könnte. Am beliebtesten sind die Theorien zu Dante oder V aus Devil May Cry 5. Es gibt verschiedene Anhaltspunkte, die solche Gerüchte untermauern, beispielsweise hat der Capcom-Produzent Matt Walker schon letzte Woche auf den 16. Januar verwiesen und eine Überraschung für Freunde von Devil May Cry 3 auf der Nintendo Switch angekündigt.