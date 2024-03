Switch-Emulator Yuzu reagiert auf Nintendos gerichtliche Vorladung

HQ

Letzte Woche berichteten wir, dass Nintendo gegen den Switch-Emulator Yuzu vorgeht, da das ehemalige Unternehmen Schadenersatz und Piraterieverstöße fordert. Es will auch, dass Yuzu abgeschaltet wird, nachdem mehr als 1 Million Exemplare von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom illegal heruntergeladen wurden.

Yuzus Besitzer, ein Unternehmen namens Tropic Haze, hat auf Nintendos gerichtliche Vorladung reagiert und es scheint, als würde es diesen Fall ausfechten. Weder Yuzu noch Tropic Haze haben sich in den sozialen Medien geäußert, aber PC_Focus haben mitbekommen, dass Tropic Haze die Dienste eines Anwalts von Pierce Atwood LLP in Anspruch genommen hat.

Es sieht so aus, als ob ein Gerichtsstreit stattfinden wird, und Yuzu zeigt im Moment keine Anzeichen einer Verlangsamung, da es immer noch von seiner offiziellen Website heruntergeladen werden kann.