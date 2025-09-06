Surfer stirbt nach Haiangriff an Sydneys nördlichen Stränden

HQ

Im Durchschnitt gibt es weltweit etwa fünf bis sechs tödliche Haiangriffe pro Jahr. In der Regel gibt es in Australien ein oder zwei Todesopfer, weshalb jeder Vorfall schnell Schlagzeilen macht. In diesem Fall ist ein Surfer gestorben, nachdem er von einem großen Hai gebissen wurde, als er vor den nördlichen Stränden von Sydney auf Wellen ritt, was den ersten tödlichen Angriff in der Stadt seit mehreren Jahren darstellt. Der Mann, der mit Freunden im Wasser war, wurde an Land gezogen, konnte aber trotz sofortiger Bemühungen nicht gerettet werden. Die Behörden sperrten mehrere Strände und setzten Rettungsschwimmer auf Jetskis ein, um das Raubtier aufzuspüren, obwohl die Art noch unbekannt ist. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr zu erfahren, können Sie sich im Video unten oder über den folgenden Link einiges an Filmmaterial ansehen. Los!