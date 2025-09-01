Supermassive Games will mit Samara Weaving an einem Horrorspiel arbeiten

HQ

Supermassive Games hat ein Händchen für die Zusammenarbeit mit Hollywood-Talenten wie nur wenige andere Studios. Von der Starbesetzung von Until Dawn haben sie es geschafft, das Beste aus Fernsehen und Filmen zu verzaubern, damit sie Teil der immersiven Horrorerlebnisse sind, die sie als Teil von The Dark Pictures schaffen. Lashana Lynch zum Beispiel wird in der kommenden Richtlinie 8020 eine Hauptrolle spielen.

Als wir die Gelegenheit hatten, uns auf der Gamescom mit dem Creative Director von Directive 8020, Will Doyle, und dem Executive Producer Dan McDonald zusammenzusetzen, konnten wir nicht widerstehen, uns zu fragen, mit wem die Entwickler als nächstes zusammenarbeiten würden. Natürlich hätten wir Stunden damit verbringen können, Namen zu nennen, aber Doyle hat eine interessante Schauspielerin fallen lassen, mit der er gerne zusammenarbeiten würde.

"Ich interessiere mich immer für Leute, die im Moment im Horror sind, so etwas wie Scream Queens sind eine große Sache." sagte Doyle. "Es gibt eine Menge. Ich meine, Samara Weaving wäre fantastisch, aber einfach so viele."

"Ich meine, wir haben einige fantastische Beispiele, bei denen Menschen zu uns gekommen sind." McDonald fügte hinzu, dass er in der Vergangenheit mit Hollywood-Talenten gearbeitet hat. "Es sind wirklich Top-Talente zu uns gekommen, aber es hat einfach nicht geklappt, weißt du, wegen der Pandemie vor ein paar Jahren und so weiter. Aber es ist einfach ein fantastisches Gefühl, von einem Top-Talent aus Hollywood angesprochen zu werden. Und wir verfolgen sie alle. Weißt du, wir wissen, was Rami tut."

Angesichts der Talente, mit denen Supermassive in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, und des hohen Niveaus, für das das Studio bekannt ist, hoffen wir, dass Samara Weaving ans Handy geht, wenn sie anrufen. Doyle und McDonald erwähnten auch ihren Vater Hugo Weaving als großen Fang. Wenn ihr mehr über Directive 8020 erfahren möchtet, findet ihr unten unser vollständiges Interview, und unsere Vorschau auf das Spiel findet ihr hier.